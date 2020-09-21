شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات طرابلس تجبر السراج على رفض اتفاق النفط والان نبدء بالتفاصيل

رفض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، اتفاق نائبه أحمد معيتيق مع القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر لاستئناف إنتاج وتصدير النفط.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، في تصريحات متلفزة مساء السبت، إن الميليشيات الإرهابية في العاصمة طرابلس ومصراتة تهيمن على قرارات فايز السراج، وضغطت عليه لرفض قرار النفط؛ خشية فقد المكاسب المالية الضخمة التي تحققها جراء السيطرة على بنك ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة في العاصمة.

وذكر المسماري أن توجيه عوائد التصدير لصالح بنك ليبيا المركزي يسهل مهمة هذه الميليشيات في شراء الأسلحة، وتمويل صفقات جلب المرتزقة.

وأشار إلى أن عدم تنفيذ اتفاق النفط سيؤدي إلى توقف محطات الكهرباء، وسيعرقل إصلاح شبكات الكهرباء مع اقتراب دخول فصل الشتاء، كما سيؤثر ذلك على الأسعار.

وطالب المتحدث باسم الجيش الليبي، الأمم المتحدة، بضرورة تبنّي الاتفاق النفطي الذي تم بتوافق «ليبي ليبي» لإنهاء الأزمة المستمرة منذ 10 أعوام. وكانت ميليشيات مسلحة في مصراتة تابعة لوزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا أجبرت نائب رئيس حكومة الوفاق على إلغاء مؤتمر صحفي، الجمعة، بشأن إعادة فتح حقول النفط والموانئ الليبية.