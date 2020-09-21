شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تحبط مخططا إرهابيا باسم «قاسم سليماني» والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت وزارة الداخلية من إحباط مخطط إرهابي ضخم في مملكة البحرين، تلقى دعما وتمويلا من هاربين في إيران وعناصر من الحرس الثوري الإرهابي، بحسب ما ذكرت صحيفة أخبار الخليج البحرينية أمس.

وقالت الصحيفة البحرينية، إن عمليات البحث والتحري كشفت عن شروع العناصر الإرهابية بإيران في تشكيل تنظيم إرهابي جديد تحت مسمى «سرايا قاسم سليماني»، وتم وضع مخطط لتفجير عدد من المنشآت العامة والأمنية في البحرين، بالإضافة إلى رصد عدد من أفراد الحراسات الخاصة لشخصيات مهمة في المملكة بغرض اغتيالها وذلك ردا على مقتل قاسم سليماني.

وأكدت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية أحبطت المخطط الإرهابي، بعد العثور على عبوة متفجرة بالشارع العام بمنطقة البديع وضعت من قبل عناصر التنظيم الإرهابي، وكانت معدة لاستهداف وفد أجنبي حضر إلى البحرين في زيارة رسمية، حيث تم ضبط أحد المتهمين بمسكنه في منطقة سار، وعثر بمنزله على قوالب متفجرة ومواد عجينة تستخدم في صناعة المتفجرات وأجهزة استقبال وعملات أجنبية وكتب مرتبطة بالفكر الإرهابي، وذلك بحسب ما كشف عنه ملف القضية التي تنظرها المحكمة الجنائية، والتي تضم 18 متهما بينهم 9 هاربين في إيران، ومن المقرر أن تستمع غدا لمرافعة دفاع المتهمين.

وقالت إن التحريات الأمنية كشفت أن بعض القيادات الإرهابية التابعة لسرايا الأشتر وهو الذراع العسكرية لما يسمى تيار الوفاء الإرهابي، استطاعوا تجنيد عدد من العناصر الإرهابية في البحرين بدعم وإشراف من عناصر الحرس الثوري الإرهابي، إذ تمكن 4 عناصر إرهابية من ضم 14 آخرين خضعوا لتدريبات عسكرية في معسكرات خارجية، وقاموا برصد ومراقبة القواعد العسكرية الأجنبية والوطنية والمنشآت الأمنية في البحرين ومراقبة العاملين بها وتحديد نقاط تجمعاتهم تمهيدا لاستهدافهم، بالإضافة إلى تصوير المنشآت الاقتصادية والحيوية ومستودعات النفط وإرسال الصور إلى الخارج، كما تم تكليفهم باستلام عبوات متفجرة عن طريق البريد، وذلك لتنفيذ عدة عمليات إرهابية متلاحقة ونسبتها إلى التنظيم الإرهابي الجديد.