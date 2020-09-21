في بغداد .. 'الميراث' يتسبب بقتل رجل على يَدَيّ ولده

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية ألقت القبض على شخص أقدم على قتل والده بالاتفاق مع شقيقته وأحد أصدقائه في بغداد".

وأضاف المصد الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن أسباب القتل كانت من أجل الميراث".