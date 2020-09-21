شكرا لقرائتكم إصابات وتفجير منازل واختطافات.. استهداف حوثي للمدنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قصفت ميليشيات الحوثي، الأحد، إحدى قرى محافظة البيضاء، وسط اليمن، بالدبابات ومنعت إسعاف المصابين وشنت حملة اختطافات في صفوف السكان.

ونقلت مواقع اخبارية محلية عن مصادر أن الميليشيات قصفت قرية المساوعة - الظفريين بمديرية الطفة، بالدبابات والأسلحة الثقيلة، قبل أن تقوم باقتحامها.

وبحسب المصادر، أسفر القصف الحوثي عن سقوط مصابين، بينهم نساء، وتدمير واحراق منازل وسيارات في القرية، وترويع الأطفال والنساء، مشيرة إلى منع المسلحين الحوثيين من إسعاف المصابين.

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وأضافت أن الميليشيات الحوثية أعقبت القصف بحملة دهم منازل واختطاف في صفوف أهالي القرية ونهب سيارات وتدمير ممتلكات وترويع الأطفال والنساء.

وكان أبناء قبيلة الزوب في مديرية القريشية بالبيضاء، تعرضوا مطلع الشهر الجاري لحملة حصار وقصف نفذها مئات المسلحين الحوثيين، أسفرت عن مقتل 3 مدنيين بينهم طفلة وجرح 6 آخرين بينهم 3 نساء.

وقال بيان صادر عن وزارة حقوق الانسان اليمنية، إن الميليشيات الموالية لإيران ارتكبت انتهاكات جسيمة، شملت اعتقال واختطاف 35 مدنيا من أبناء القبيلة، وتنفيذ قصف الأسلحة الثقيلة أدى لتدمير منزلين بشكل كامل و15 منزلا بشكل جزئي، إلى جانب اقتحام ونهب عدد من المنازل والتمركز فيها وتحويل مدرسة إلى ثكنة عسكرية.