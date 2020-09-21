شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء مجلس الشيوخ: وعى المصريين أحبط الجماعة الإرهابية.. وكل خائن سيحاسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت جماعة الإخوان الإرهابية فشلاً جديدًا ينضم إلى سجلها الحافل بالإخفاقات والخيانة، بعد أن أحبط الشعب المصرى دعواتها المسمومة لإثارة الفوضى وزعزعة أمن واستقرار الوطن، بل وسخر من فشلهم الذريع فى نشر العنف بعد كشف مخططاتهم الخبيثة لهدم الوطن.

وفى هذا السياق أكد أعضاء مجلس الشيوخ أن المصريين بعثوا اليوم رسالة قوية لتنظيم الجماعة الإرهابية ومن يقف ورائهم من دويلات لا تريد الخير لمصر وتضخ مليارات الدولارات فى جيوب أعداء الوطن فى محاولة لهدم الدولة المصرية وتنفيذ مخططاتهم بالمنطقة.

ومن جانبه قال النائب إيهاب أبو كيلة، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة الإسكندرية، إن المصريين أحبطوا جماعة الإخوان الإرهابية بوعيهم، مؤكدا أن الشعب المصرى لا يسعى إلا إلى الاستقرار والحفاظ على وحدة الوطن ومؤسسات الدولة، موضحا أن المصريين يدركون جيدا حجم المخاطر التى تحيط بوطنهم ويؤكدون فى لحظة انحيازهم للوطن واستقراره.

وأوضح أبو كيلة، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تريد الخير لمصر وشعبها، لافتًا إلى أن تلك الجماعة تسعى لإسقاط الدولة المصرية عن طريق نشر الأكاذيب والشائعات المغرضة، وشن وتنظيم الحملات المسعورة.

واضاف عضو مجلس الشيوخ أن الشعب المصرى، أثبت أنه على قدر كبير من اليقظة والوعى، وأنه لن ينساق وراء دعوات المحرضين على الوطن، قائلاً: "المصريون دائما ما يثبتون أنهم خط الدفاع الأول عن وطنهم وقواتهم المسلحة ومؤسسات الدولة الوطنية بوعيهم وتحملهم المسئولية الوطنية، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التى تستهدف هدم الوطن".

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ومن ناحيته أكد النائب أشرف عشيرى، عضو مجلس الشيوخ، أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تسعى إلى تكرار سيناريو يناير 2011، إلا أن وعى الشعب المصرى أفشل مخططهم الخبيث، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان تسعى إلى نشر الفوضى وهدم مؤسسات الدولة الوطنية، مؤكدًا أن كل من يدعم الإخوان فى الحرب ضد مصر وتدمير الوطن خائن، وستتم محاسبته على ما ارتكب من جرائم فى حق الوطن.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ بمحافظة المنيا أن جماعة الإخوان الإرهابية تستغل كامل الإمكانيات والقنوات المتاحة لها فى محاولة نشر الشائعات والأكاذيب لزعزعة استقرار الوطن وثقة الشعب المصرى فى الرئيس السيسى والجيش الوطنى، ومؤسسات الدولة المتماسكة والقوية بفضل القيادة السياسية الحكيمة، مشيرا إلى أن هناك قوى خارجية لها أجندات تريد أن تعبث بأمن مصر واستقرارها وتخريب المنطقة بأسرها.

كما أشاد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة المنيا، بوعى المصريين فى إحباط مخططات قوى الشر الساعية لهدم الوطن وإثارة الفتن والعودة إلى ما قبل ثورة 30 يونيو، موضحا أن حكمة الرئيس عبد الفتاح السيسى واتباعه سياسة المكاشفة والمصارحة مع أبناء الشعب المصرى كان لها دورا كبيرا فى تشكيل الوعى لدى المواطنين.

وأضاف عبد الحفيظ، أن المصريين يعون جيدا حجم الإنجازات التى شهدتها مصر تحت قيادة الرئيس السيسى، مشيرا إلى أنه تم فتح العديد من الملفات المهمة والعمل فيها بنجاح، وفى مقدمتها المشاريع الضخمة لتطوير البنية التحتية فضلا عن العمل فى مجال الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها والبدء فى تصديرها، إلى جانب العمل الدؤوب فى ملف الصحة والتعليم وتوليتهما اهتماما خاصا من القيادة السياسية.