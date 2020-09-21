شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يشيد بوعى الشعب المصرى فى التصدى لمؤامرات الإخوان الخبيثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن جماعة الإخوان الإرهابية أيقنت تماما أنها لم يعد لها وجود فى الشارع، ولم يعد لها مؤيدين على الإطلاق، ولهذا نجد هذه الجماعة بدأت فى التنويع فى استخدام أسلحتها القذرة وأدواتها من أجل مواصلة التحريض على مؤسسات الدولة المصرية، وتشويه الصورة العامة والتشكيك فى حجم الإنجازات والمشروعات التى تتم على أرض الواقع، وتستهدف شريحة معينة من المجتمع، ولديهم لجان إلكترونية تروج لأكاذيب الجماعة عبر منصات التواصل المختلفة.

ولفت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن الجماعة الإرهابية تريد مواصلة التحريض ونشر العنف من أجل استمرار حصولها على الدعم والتمويل، فهم يعلمون جيدا أنهم يعملون من أجل حفنة من الدولارات، وفي حال فشلهم لن يحصلوا على الدعم والتمويل من الدول الراعية للإهارب، فنجدهم فى كل وقت يغيرون أساليبهم القذرة فى الهجوم على الدولة المصرية.

وأشار إلى أن هذه الجماعة الإرهابية تستخدم المقاول الهارب من أجل أن يكون كارت جديد لديها فى الشارع، ولكن عليهم أن يعلموا جيدا أنه أصبح كارت محروق لأنه لم ولن يكن له تأثير فى الشارع، ولكنها مجرد محاولة يائسة منهم بعد فشلهم الذريع فى الوصول لأهدافهم الخبيثة، وتصدى المصريين لكافة المؤامرات والمخططات التى تدبرها هذه الجماعة الإرهابية للوطن، والمضى قدما نحو غدا مشرق.