مصرع شخصين وإصابة آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب آخران، اليوم الإثنين، في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي أسيوط ـ البحر الأحمر.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بتصادم سيارة ميكروباص بسيارة نصف نقل على الطريق الصحراوي الشرقي أسيوط ـ البحر الأحمر، ووجود مصابين وفيات.

وأشارت التحريات إلى تصادم سيارة ميكروباص رقم "4886 ص ق ع"، ونصف نقل رقم "6596 ص ق م" نتيجة السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن وفاة "محسن. م. ع- 40 عامًا"، و"أبوالمجد.ح.ط - ٣5 عامًا"، وإصابة "محمود. ا. ب- 32 عامًا"، و"شاذلي. ق. س- 40 عامًا".

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجديدة، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.