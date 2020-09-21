قررت الحكومة المغربية، تمديد فترة العمل بالتدابير التي تم إقرارها بخصوص مدينة الدار البيضاء يوم 7 سبتمير الجاري، لمدة 14 يوما إضافية، وذلك ابتداء من يوم الاثنين المقبل.
وكانت قد اتخذت الحكومة في 7 سبتمبر الجاري، جملة من الإجراءات الوقائية من بينها قرار إغلاق جميع منافذ الدار البيضاء، وإخضاع التنقل من وإليها لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي، واعتماد صيغة التعليم عن بعد.
وتقرر حظر التنقل الليلي من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا مع السماح بالتنقل للأطر الصحية والأمنية، والعاملين بالقطاعات الحيوية والحساسة.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب تواصل غلق "الدار البيضاء" ومؤسّساتها التربويّة توقّيًا من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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