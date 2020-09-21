أعلن مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بقوة 5.3 درجة بمقياس ريختر هز اليوم منطقة في وسط تركيا.
وذكر المركز عبر موقعه الإلكتروني، أن الزلزال وقع على بعد 37 كيلومترا إلى جنوب شرق مدينة آق سراي في الساعة الـ19:08 بالتوقيتالعالمي المنسق.
وأشار المركز إلى أن بؤرة الزلزال كانت على عمق ثلاثة كيلومترات تحت سطح الأرض.
ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.3 درجة يهز وسط تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.