زلزال بقوة 5.3 درجة يهز وسط تركيا

أعلن مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بقوة 5.3 درجة بمقياس ريختر هز اليوم منطقة في وسط تركيا.

وذكر المركز عبر موقعه الإلكتروني، أن الزلزال وقع على بعد 37 كيلومترا إلى جنوب شرق مدينة آق سراي في الساعة الـ19:08 بالتوقيت

العالمي المنسق.

وأشار المركز إلى أن بؤرة الزلزال كانت على عمق ثلاثة كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.

