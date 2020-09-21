واشنطن توجه "تحذيرًا" إلى موسكو

حذر مارشال بيلينجسلي الموفد الأمريكي الخاص للحد من التسلح، إنه في حال لم تقبل موسكو اقتراح تمديد معاهدة "ستارت"، فسيزداد "سعر الدخول" إليها بعد إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
وأضاف بيلينجسلي، في حديث مع صحيفة "كوميرسانت": "أعتقد أنهبحلول ذلك الوقت، إذا لم نتحرك إلى الأمام، فسيكون لدينا عدد من الشروط الجديدة التي يجب أن نصر عليها. لكن الاقتراح لا يزال ساري المفعول حتى الآن بالشكل الذي قدمناه ".
وشدد على أن بلاده مستعدة لتوقيع الاتفاق الإطاري في أي وقت كان.
في الوقت نفسه، قال بيلينجسلي إن "الولايات المتحدة لا تخشى رفض روسيا المحتمل، لتمديد معاهدة ستارت. سنقوم بتحديث قواتنا النووية. لقد أنهت روسيا إلى حد كبير تحديث ترسانتها النووية، ونحن بدأنا بذلك للتو".
وأوضح المبعوث الخاص لترامب: "وسنكون سعداء للغاية، لمواصلة ذلك دون القيود المنصوص عليها في معاهدة ستارت".
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