أبو الغيط يؤكد أهمية الإسراع بتشكيل حكومة جديدة في لبنان

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال مناقشته مع منسق الأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، أهمية الإسراع بتشكيل حكومة تكون قادرة على تلبية طموحات الشعب اللبناني في البدء في تحقيق الإصلاح الشامل، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.

وأوضح مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية، أن

"الأمين العام تناول مع المنسق الأممي الصعوبات والعقبات التي تعترض تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة".

ووفقا للمصدر فقد شدد أبو الغيط على أن طبيعة المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان تتطلب جهدا استثنائيا من القادة والسياسيين اللبنانيين من أجل التوصل إلى

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حلول وسط تسمح بالاتفاق على خروج الحكومة للنور.

وأضاف أن من مصلحة لبنان الحفاظ على الزخم الدولي الكبير الذي تشكل لدعمه في أعقاب كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي.

وقال المصدر إن الأمين العام ناقش مع المبعوث الأممي كذلك الإعداد لاجتماع يعقد لمجموعة دعم لبنان عبر الفيديوكونفرانس في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة ووزير خارجية فرنسا.