تعرض محيط مطار بغداد لقصف صاروخي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ 3 ساعات

ذكر بيان عسكري عراقي اليوم الأحد أن محيط مطار بغداد الدولي تعرض لقصف صاروخي دون خسائر.

وأوضحت خلية الإعلام في قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان صحفي أن “صاروخا من نوع كاتيوشا سقط في محيط مطار بغداد الدولي أنطلق من منطقة أبو غريب دون خسائر تذكر”.

ويتعرض مطار بغداد الدولي بشكل متكرر إلى هجمات صاروخية من قبل جماعات مسلحة رغم الأجراءات الأمنية التي تشهدها المنطقة المحيطة بالمطار.