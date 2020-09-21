كتب هاني نصر العربي في الاثنين 21 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر زلزال يضرب تركيا بقوة 5.3 درجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مركز الزلازل الأوروبي، اليوم الأحد أن هناك زلزال ضرب وسط تركيا بقوة 5.3 درجة بمقياس ريختر .

وذكر المركز عبر موقعه الإلكتروني، أن الزلزال وقع على بعد 37 كيلومترا إلى جنوب شرق مدينة آق سراي في الساعة الـ19:08 بالتوقيت العالمي المنسق.

وأشار المركز إلى أن بؤرة الزلزال كانت على عمق ثلاثة كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد بعد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الزلزال.