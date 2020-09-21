عدد قياسي من حالات الإصابة بفيروس “كوفيد -19 ” في العديد من دول شرق أوروبا

أكدت بولونيا ودول أخرى من منطقة شرق أوروبا أنه تم تسجيل عدد قياسي يومي من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ الإعلان عن بداية الوباء في مارس الماضي .

وأفادت سلطات بولونيا، اليوم الأحد ، أنها سجلت رقما قياسيا قدره 910 اليوم وأمس السبت 1002 حالة جديدة في يوم واحد، بينما شهدت ليتوانيا وسلوفاكيا والتشيك المجاورة أيضا أعلى عدد يومي من الحالات منذ بداية الوباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة البولونية فويتشيك أندروسيفيتش: “الأرقام التي لدى بولونيا اليوم وأمس هي نتيجة عودة الناس إلى حياتهم اليومية العادية ، وإلى العمل المعتاد “.

وبهذه الحالات الجديدة يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة منذ تفشي الوباء في هذا البلد، البالغ عدد سكانه 38 مليون نسمة ،الى 79 ألف حالة، بحسب وزارة الصحة التي أبلغت أيضا عن 11 و12 حالة وفاة جديدة اليوم الأحد وأمس السبت، وهو ما يرفع العدد الإجمالي إلى 2293 حالة وفاة.

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وأوقفت بولونيا الروابط الجوية مع حوالي 30 دولة منذ 16 شتنبر بسبب وباء “كوفيد-19 “، وهو قرار يصاحب إجراءات التقييد المفروضة عمليا على أرض الواقع، وتحاول الحكومة البولونية وقف انتشار الفيروس دون الحاجة إلى استخدام الاحتواء المعمم.

وفي سلوفاكيا، تم تسجيل 290 حالة جديدة، ليرتفع عدد الحالات في البلاد، البالغ عدد سكانها 5.4 مليون نسمة، إلى أكثر من 6500.

وأبلغت جمهورية التشيك عن أكثر من 2100 حالة إصابة جديدة ، بعد تسجيل رقم قياسي بلغ 3130 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في اليوم السابق.

وقالت ليتوانيا، التي يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة، إنها سجلت أكبر عدد من الحالات الجديدة في يوم واحد منذ فبراير. وقد تم تسجيل 99 حالة جديدة، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى أكثر من 3600 حالة.