شكرا لقرائتكم خبر عن مرض نادر يوقف تجارب على لقاح كورونا في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، تعليق التجارب على لقاح لفيروس كورونا، بعد تعرض بعض المتطوعين خلال تجارب أجريت في بريطانيا لحالة صحية نادرة.

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وعبر عدد من الخبراء عن مخاوفهم بشأن تجارب اللقاح الذي تعمل عليه شركة AstraZeneca بعد أن أكدت الشركة أن اثنين من المتطوعين البريطانيين يعانون من أمراض عصبية خطيرة، وبسبب ذلك تم إيقاف الدراسة على اللقاح مرتين حتى الآن.

وقالت AstraZeneca إن أول متطوع تلقى جرعة واحدة من اللقاح قبل أن يصاب بحالة نادرة من التهاب النخاع الشوكي، يعرف باسم التهاب النخاع المستعرض، وهو مرض التهابي نادر يتسبب في إصابة الحبل الشوكي بدرجات متفاوتة من الضعف والتغيرات الحسية والضعف اللاإرادي.

وأضافت الشركة أنها لم تتمكن من تأكيد نفس التشخيص لدى المريض الثاني، والذي تعرض لوعكة صحية بعد حصوله على الجرعة الثانية من اللقاح، لكن شخصاً مطلعاً أكد لصحيفة التايمز البريطانية تشخيص إصابة المريض الثاني بالتهاب النخاع المستعرض.