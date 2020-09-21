شكرا لقرائتكم خبر عن عمدة لندن يعتزم الدعوة لفرض إجراءات إغلاق شامل والان نبدء بالتفاصيل

يعتزم عمدة لندن صديق خان إصدار توصية للوزراء بفرض إجراءات إغلاق شامل، عقب اجتماع مع قادة المجلس اليوم الاثنين. ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت المحطة نقلا عن المتحدث باسم عمدة العاصمة البريطانية إن خان سيدعو الوزراء لتمديد القيود التي تم فرضها مؤخرا بما في ذلك إصدار قرارات للحانات والمطاعم بالإغلاق عند الساعة العاشرة مساء.

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