شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: وقوع كارثة كبرى في ألاباما جراء إعصار سالي والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، وقوع كارثة كبرى في ولاية ألاباما جراء إعصار سالي، الذي بدأ في 14 سبتمبر 2020 وما زال مستمراً.

وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض، أمس، أن الرئيس ترامب أمر بالمساعدات الفيدرالية لتكملة جهود التعافي الحكومية والمحلية في المناطق المتضررة من الإعصار، مشيراً إلى أن إجراء الرئيس يتيح التمويل الفيدرالي للأفراد المتضررين في مقاطعات بالدوين وإسكامبيا والمتنقلة.

وأفاد البيان أن التمويل الفيدرالي يتوفر على أساس تقاسم التكاليف لتدابير التخفيف من المخاطر على مستوى الولاية، مبيناً أنه تتواصل تقييمات الأضرار في مناطق أخرى، ويمكن تحديد المزيد من المجالات وأشكال إضافية من المساعدة بعد الانتهاء من التقييمات بالكامل.