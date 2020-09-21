شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة الشوباشى: الإخوان جماعة مرتزقة يهاجمون مصر من أجل الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الكاتبة الصحفية، فريدة الشوباشى، إن جماعة الإخوان الإرهابية لا يفقهون شيء، مشيرة إلى أن أعضاء الجماعة ما هم إلا مرتزقة يتحصلون على الدولارات من الخارج مقابل مهاجمتهم لمصر، لافتة إلى أنه لا يوجد تنظيم أو أي شخص يمتلك عقل ينادى فى الوقت الحالي فى المصريين بالقيام بثورة.

وأضافت فريدة الشوباشى، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، على برنامج "خبر اليوم"، والتى تقدمه الإعلامية نانسى نور على فضائية ON E، أنها حتى الآن عندما ترى مشاهد الحرائق التى قام أعضاء الجماعة الإرهابية بإشعالها فى كل مكان، والمنهج الذين قاموا بتخطيطه لمصر.

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وأشارت الكاتبة الصحفية، إلى أن الإخوان يعارضون دون حتى أن يشيروا إلى أسباب معارضاتهم، فالمعارضة على مستوى أى دولة تقوم بمهاجمة النظام لتحقيق أهداف لصالح الوطن، لكن الجماعة الإرهابية لا تفعل ذلك.