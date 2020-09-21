شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية تعليقا على دعوات مظاهرات الإخوان " محدش راح الثورة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الدكتور معتز بالله عبد الفتاح ، أستاذ العلوم السياسية، دعوات جماعة الإخوان للتظاهر ، بالدعوة الساخرة ، التى لم يشارك فيها أحد قائلا : ما حدث دعوة إلى ثورة ومحدش راح"، مشيرا إلى أن الأسباب الموضوعية للثورة غير موجودة، والجماعة الإرهابية تحاول تصوير أي مشكلة صغيرة تحدث فى مصر كما لو أنها مشكلة قيادة سياسية، والتي تعد واحدة من الأساليب التقليدية المعروفة فى الحروب النفسية والإعلامية.

وقال عبد الفتاح ، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، على برنامج خبر اليوم، الذى تقدمه الإعلامية نانسى نور ، على فضائية ON E، أن الجماعة الإرهابية تحاول تشكيك المصريين فى أنفسهم، وفى مؤسسات الدولة وقيادتها .

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وأضاف الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أن الشعب المصرى بمنتهى البساطة قال "للجماعة الاخوانية الإرهابية وقيادتها أنهم عمرهم ماكنوا أهل للثقة"، مضيفا لم نجد أبدا الأشخاص الذين يهاجمون الدولة من خارج مصر أكثر حرصا ووطنية من الموجودين بالداخل ، لافتا الى أن أكبر مشكلة واجهة مصر والمصريين مع نظام مرسى وهذه الجماعة الخائنة الإرهابية، عندما علمنا بتسريبهم أسرار الدولة المصرية للخارج، قائلا "أن الاستقواء بالخارج هو أبو الخيانة".