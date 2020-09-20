ضبط نصف طن من مخدر الشيرا بعرض ساحل القصر الصغير وتوقيف مهربين

علم من مصدر عسكري أن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية تمكنت، زوال اليوم الأحد بعرض ساحل القصر الصغير، من إحباط محاولة لتهريب المخدرات وضبط نصف طن من مخدر الشيرا كانت مخبأة في رزم وبراميل ماء.
وأضاف المصدر أن هذه العملية أسفرت كذلك عن توقيف مهربي ن، مغربي وإسباني، كانا على متن قارب سريع، مشيرا إلى أنه تم تسليم الشحنة والمواد المضبوطة والمهربي ن إلى الدرك الملكي لاتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
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