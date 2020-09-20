الجزيرة: مظاهرات حاشدة في بعض المدن المصرية للمطالبة برحيل السيسي

تشهد مدينة الإسكندرية والجيزة، بالاضافة الى القليوبية، وأسوان في مصر مظاهرات للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب موقع الجزيرة.

وقال المصدر نفسه، إن الأمن المصري يفض بالغاز المسيل للدموع والخرطوش مظاهرة ضد السيسي في المعمورة بالاسكندرية.

ويشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تولى الحكم بعد انقلاب عسكري على الرئيس المنتخب محمد المرسي، في 3 يوليوز 2013.

وبتاريخ 17 يونيو 2019؛ أعلن التلفزيون المصري نبأَ وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الذي يعد أول رئيس مدني مُنتخب لمصر وذلك خلال جلسة محاكمته في قضيّة «التخابر مع حركة حماس الفلسطينية» بمجمع سجون طرة.

