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مسلمة ومحجبة…إسبانية من أصل مغربي توثق مراسيم زواج شابتين مثليتين في مدريد

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شيماء بخساس 0 تبليغ

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أشرفت مستشارة في بلدية العاصمة الإسبانية مدريد، تدعى ميسون دواس، وهي سيدة مسلمة من أصل مغربي، (أشرفت) على مراسيم زواج لسيدتين من نفس الجنس.

ولفتت ميسون دواس الانتباه بحجابها، وهي توثق عقد زواج للمثليتين، بصفتها مستشارة في بلدية مدريد.

وفي السياق ذاته، نشرت ميسون دواس، تغريدة على موقع “توتير”، أول أمس الجمعة، أعلنت من خلالها، أنها أشرفت على توثيق عقد قران مدني لسيدتين من نفس الجنس، وذلك لأول مرة بصفتها مستشارة في بلدية مدريد.

وعبرت المتحدثة نفسها، عن سعادتها بثوثيق هذا الزواج، قائلة: “إنه على الرغم من الصعوبات التي نعيشها..، دائما هناك وقت للحب..”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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