مسلمة ومحجبة…إسبانية من أصل مغربي توثق مراسيم زواج شابتين مثليتين في مدريد

أشرفت مستشارة في بلدية العاصمة الإسبانية مدريد، تدعى ميسون دواس، وهي سيدة مسلمة من أصل مغربي، (أشرفت) على مراسيم زواج لسيدتين من نفس الجنس.
ولفتت ميسون دواس الانتباه بحجابها، وهي توثق عقد زواج للمثليتين، بصفتها مستشارة في بلدية مدريد.
وفي السياق ذاته، نشرت ميسون دواس، تغريدة على موقع “توتير”، أول أمس الجمعة، أعلنت من خلالها، أنها أشرفت على توثيق عقد قران مدني لسيدتين من نفس الجنس، وذلك لأول مرة بصفتها مستشارة في بلدية مدريد.
وعبرت المتحدثة نفسها، عن سعادتها بثوثيق هذا الزواج، قائلة: “إنه على الرغم من الصعوبات التي نعيشها..، دائما هناك وقت للحب..”.
كانت هذه تفاصيل خبر مسلمة ومحجبة…إسبانية من أصل مغربي توثق مراسيم زواج شابتين مثليتين في مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.