طنجة.. اعتماد التعليم عن بعد في “ليسي رينيو” لمدة 14 يوما

بعد الثانوية التأهيلية ابن الخطيب في طنجة؛ أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في طنجة – أصيلة، اليوم الأحد، اعتماد التعليم عن بعد بدل النمط التربوي، القائم ب”لسي رينيو”.

وأوضحت المديرية نفسها، عبر بيان لها، أصدرته، اليوم، أنه، ابتداء من يوم غد الاثنين، سيتم اعتماد التعليم عن بعد في “ليسي رينيو” في طنجة لمدة 14يوما.

وأشار المصدر نفسه إلى أن القرار المذكور تم بتوصيات من السلطات الترابية، والصحية، حفاظا على سلامة المعلمات، والمتعلمين.

وأكدت المديرية الإقليمية نفسها حرصها الشديد على تأمين الحق في توفير تمدرس جيد، يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتمدرسات، والمتمدرسين في ظروف تراعي بالدرجة الأولى سلامتهم، وصحتهم

وكانت ذات المديرية، أعلنت اليوم الأحد عن اعتماد التعليم عن بعد، في ثانوية ابن الخطيب لمدة 14 يوما في نفس المدينة، ولنفس الأسباب المذكورة.