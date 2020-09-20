طاليس يسافر “عبر العصور” – فيديو

يعود الكوميدي طاليس إلى الساحة الفنية بسلسلة هزلية جديدة، تحت عنوان “عبر العصور”، يعرضها عبر موقع “يوتوب”.
واختار “طاليس” في سلسلة “عبر العصور” الرجوع إلى حقبة تاريخية ماضية، من أجل سرد وقائع هزلية بالدارجة المغربية، يؤدي فيها دور بطولة مطلقة.
وشارك عبد العالي لمهر، المعروف فنيا بـ”طاليس”، عبر قناته في يوتوب، مقطعا ترويجيا للسلسلة، يعطي من خلاله لمحة بسيطة عنها، ويشوق الجمهور لمتابعتها، بعد انطلاق حلقاتها قريبا.
وسبق أن عرض طاليس سلسلة عبر “يوتوب”، رفقة الممثلة فدوى طالب، بعنوان “Bb”، التي حققت نجاحا فيما يخص أرقام المشاهدة.
وأضحى يوتوب وسيلة عرض للعديد من السلسلات الكوميدية، حيث توجه أعضاء فرقة هيموراجي، التي يقودها طاليس، أخيرا، إلى مصنة الفيديو الأولى عالميا، وقدموا، في المدة الماضية، سلسلات عبر قنواتهم، منهم الثنائي سعيد، ووديع، والكوميدي رشيد رفيق.
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