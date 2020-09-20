كورونا في القدس: 6 وفيات و"ارتفاع كبير في عدد الإصابات الخطيرة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر قبيل انتصاف ليل الأحد، عن تسجيل 6 وفيات، وإصابة 146 آخرين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال اليوم الأخير، مُشيرا إلى وجود "ارتفاع كبير في عدد الإصابات الخطيرة".

وقال الجبريني في بيانه، إن "تدهورا خطيرا طرأ على الوضع الصحي في مدينة القدس يومي السبت والأحد أسفر عن تسجيل ست حالات وفاة نتيجة استمرار تفشي فيروس كورونا إضافة إلى (تسجيل) 146 إصابة جديدة".

وذكر أن الوفيات الست "شهدتها أحياء جبل المكبر، وشعفاط، والبلدة القديمة، وقلنديا، وبيت حنينا (سجلت) حالتين".

وأفاد بارتفاع عدد الوفيات إلى 54 منذ بداية الجائحة، مشيرا إلى أن "الارتفاع الحاد بعدد الوفيات في القدس مقترن تماما بارتفاع حالات الوفاة في البلاد حيث تم تسجيل 40 حالة وفاة خلال 48 ساعة فقط؛ نظرا لتدهور حالة عدد كبير من المرضى والارتفاع الحاد في عدد الحالات الخطيرة والموصولة على أجهزة التنفس".

وأكد ارتفاع عدد الإصابات النشطة إلى 1830 بعد تسجيل 246 حالة شفاء في حين بلغ مجموع الإصابات في مدينة القدس منذ شهر آذار الماضي 8841 إصابة".

وحذر الجبريني في بيانه "من خطورة الوضع في ضوء التقارير الصادرة عن المستشفيات والتي تشير إلى ارتفاع كبير في عدد الإصابات الخطيرة".

Advertisements

وأشار الجبريني إلى "انخفاض عدد الفحوصات في مدينة القدس وتأخر صدور عدد كبير من النتائج".

وكان الجبريني قد أفاد بأن "محطات الفحص ’درايف إن’ (التي يتم فيها الفحص دون النزول من السيارة) ستعود للعمل في القدس بالشيخ جراح وجبل المكبر اعتبارا من بعد ظهر السبت بعد توقف دام يومين بسبب ضغط الفحوصات الكبير".

كما كان الجبريني قد أشار إلى أن "الإغلاق (قد يساهم) بتقليص عدد الإصابات ومنع انتقال العدوى وخصوصا في ظل إغلاق مؤسسات التعليم وتقييد الحركة والتجمهرات ومنع المناسبات الاجتماعية بالإضافة إلى تقليص حجم العمل في القطاعين الخاص والعام".

وذكر أن "الصلوات المختلفة في دور العبادة ستخضع لتقييم من قبل المرجعيات الدينية علما بأن الضوابط الخاصة بعدد المصلين في المساجد سيتم تحديدها الأربعاء في بيان خاص سيصدر عن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس".

وأوضح الجبريني أن "التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والإرشادات سيكون له الأثر الكبير في استعادة مؤشر الانخفاض التدريجي في عدد الإصابات متمنيا السلامة للجميع".