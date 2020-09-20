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الأمن التونسي يوقف 24 مهاجرًا غير شرعي

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أوقفت وحدات من الأمن التونسي 24 مهاجرًا غير شرعي، بمحافظتي صفاقس والمنستير، كانوا يستعدون للهجرة خلسة عبر البحر باتجاه الأراضي الأوروبية.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية أمس، أن وحداتها بمدينة جبنيانة بمحافظة صفاقس أوقفت 13 مهاجرًا إثر مداهمة أحد المنازل بالجهة، كانوا يختبئون فيه استعدادًا للمشاركة في عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه أوروبا.

وأضاف البيان أنه تم حجز شاحنة كان يستعملها المهاجرون في تنقلاتهم، ومبالغ مالية من العملة الأجنبية.

كما أوقفت وحدات أخرى من حرس الحدود البحري بمدينة المنستير 11 مهاجرًا كانوا على متن مركب بحري وهم في طريقهم إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

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