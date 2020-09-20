شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 1927 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجل المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 1927 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 101743 حالة. وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 35 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1830، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 80732 حالة.

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