سقوط صاروخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي

سقط صاروخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي غرب العاصمة العراقية, مساء اليوم الأحد، من دون خسائر تذكر" بحسب خلية الإعلام الأمني العراقية".

وأفادت الخلية، في بيان صحفي مقتضب، بأن الصاروخ أطلق من منطقة أبو غريب غرب العاصمة بغداد, من دون إيراد مزيد من التفاصيل.

وتشكل الهجمات المتكررة بصواريخ الكاتيوشا تحديا كبيرا للأجهزة الأمنية العراقية منذ سنوات، والتي غالبًا ما تستهدف المنطقة الخضراء المحصنة أمنيًا وتضم معسكرات للتحالف الدولي ومصالح الولايات المتحدة في العراق.

وتقف وراء تلك الهجمات مليشيات وفصائل مسلحة مدعومة من إيران.

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وتتواصل هجمات صواريخ الكاتيوشا، التي تشنها مليشيات موالية لإيران داخل العراق، ضد مصالح أمريكية وقوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، بالتزامن مع مفاوضات بين بغداد وواشنطن لبحث قضايا أبرزها مصير الوجود العسكري الأمريكي.

واعتبر موقع "إيران واير" المعارض الناطق بالفارسية من بريطانيا، في تقرير له، أن المليشيات الإيرانية هددت مرارا باستهداف المواقع العسكرية التي تضم قوات أمريكية في العراق حال عدم الاستجابة لقرار برلمان بغداد بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، مطلع العام الجاري.

ورصد التقرير أن تلك المليشيات شنت نحو 50 هجمة صاروخية ضد عدد من المواقع داخل المنطقة الخضراء في بغداد، حيث توجد السفارات الأجنبية وبينها سفارة واشنطن.

وبدأ التصاعد في عمليات المليشيات الموالية لطهران بعد وقت قصير من مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، الذراع الخارجي لمليشيا الحرس الثوري الإيراني، في غارة جوية من طائرة أمريكية مسيرة قرب مطار بغداد بالعراق، 3 يناير/ كانون الثاني 2020.