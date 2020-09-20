لقاء بسيئون يناقش المخالفات التي رصدها فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري على أهم المخالفات التي وقف عليها فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال مراجعته لأنشطة وأداء الجهات والمؤسسات الحكومية.



وتعرف الوكيل الكثيري خلال لقائه اليوم مدير عام فرع الجهاز علي بن يوسف على طبيعة منهجية عمل الجهاز التي ترتكز على مقارنة التصرفات بالتشريعات والقوانين النافذة، مؤكدا على أهمية اتخاذ المعالجات المناسبة وتنفيذ التوصيات الواردة في تقاريره وتفعيل مخرجات الجهاز.

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ونوه الكثيري بدور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة و استمراره برفع تقارير المراجعة المالية لمكاتب و مؤسسات الدولة لتحقيق رقابة فاعلة على الموارد العامة بما يؤدي إلى استخدامها وإدارتها بكفاءة وفقاً و القوانين المنظمة، موكدا دعم السلطة المحلية بالوادي و الصحراء للجهاز لتعزيز دوره لتنفيذ مهامه القانونية و تطوير آليات عمله.

وتطرق الى خطة السلطة المحلية التنموية في الوادي و الصحراء التي تشمل تنفيذ مشاريع البنية التحتية الممولة من نسبة مبيعات النفط و الموارد المحلية للسلطة وآلية العمل المتبعة وفق الإجراءات المالية الخاصة بها، و انزال كافة المشاريع في مناقصات عامة وفقا و القوانين المنظمة لذلك.