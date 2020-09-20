العربية: الجيش الليبي: مشكلتنا الرئيسية هي الأتراك والميليشيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الجيش الليبي إن المشكلة الرئيسية هي الأتراك والمليشيات جاء ذلك في نبأعاجل للعربية منذ قليل.



وكانت مصادر الجيش الليبي قالت للعربية إنه "يجب التأكد من وصول عائدات النفط للمواطن وليس للميليشيات".

ووفقا للعربية أعلنت شركة سرت للنفط، الأحد، أنها تباشر تشغيل حقولها تمهيدا للتصدير، وفقا لصحيفة المرصد الليبية.

وأضافت الصحيفة أن تشغيل حقول شركة سرت النفطية جاء بعد اتفاق الجيش مع عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

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وقال مهندسان يعملان في حقل الشرارة النفطي الليبي إن العمال في الحقل الرئيسي استأنفوا العمليات، بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفعا جزئيا لحالة القوة القاهرة، وفقا لما نقلته رويترز قبل ساعات اليوم الأحد.

وأوضحا أنه جرى استئناف الإشعال في الحقل وقدما تسجيلا مصورا لذلك، مضيفين أن المهندسين يعودون إلى المنطقة منذ يوم الأربعاء.

وقالت شركتان تابعتان للمؤسسة إنهما أصدرتا توجيهات للعاملين ببدء العمل للتحضير لاستئناف الإنتاج في أسرع وقت ممكن.

وتوقف قطاع النفط الليبي بشكل شبه تام منذ يناير كانون الثاني حين فرضت القوات الموالية للقائد العسكري خلفية حفتر حصارا على صادرات الطاقة خلال محاولة للسيطرة على طرابلس آلت إلى الفشل.