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بريطانيا تفرض غرامات تصل إلى 13 ألف جنيه بحق مخالفي الحجر الصحي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020

بريطانيا تفرض غرامات تصل إلى 13 ألف جنيه بحق مخالفي الحجر الصحي

متابعات_ الخليج 365

أعلنت بريطانيا، تدابير جديدة صارمة لمواجهة تزايد الإصابات بفيروس تشمل فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه (13 ألف دولار) على الأشخاص الذين يخالفون إجراءات الحجر الصحي.

 

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وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد حذر هذا الأسبوع من أن المملكة المتحدة تواجه "موجة وبائية ثانية"، ما دفعه إلى وضع قيود جديدة تطال ملايين الأشخاص.

 

وقال جونسون إنه اعتبارا من 28 سبتمبر سيكون كل بريطاني ملزما بعزل نفسه ذاتيا في حال ثبتت إصابته بالفيروس أو تم إبلاغه بضرورة ذلك من قبل برنامج الفحص والتعقب التابع لهيئة الخدمة الصحية الوطنية.

 

وبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء كوفيد-19 في بريطانيا نحو 42 ألفا، وهي أسوأ حصيلة في أوروبا.

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