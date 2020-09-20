اخبار العالم

تعرف على توقعات الطقس غدا الإثنين في الإمارات

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على توقعات الطقس غدا الإثنين في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020

تعرف على توقعات الطقس غدا الإثنين في الإمارات

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس بالامارات غدا صحوا بوجه عام، وغائما جزئيا احيانا، ورطبا ليلا وصباح الثلاثاء مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا.

 

حركة الرياح ..جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحيانا.

 

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:41 والمد الثاني عند 04:17 والجزر الأول عند الساعة 09:14 والجزر الثاني عند الساعة 22:02.

 

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 11:58 والمد الثاني عند الساعة 01:15 والجزر الاول عند الساعة 18:33 والجزرالثاني عند الساعة 06:57.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

 

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

 

أبوظبي 40 26 90 25

دبـي 38 28 90 20

 

Advertisements

الشارقة 39 26 90 25

عجمان 37 28 95 30

 

أم القيوين 38 24 90 35

رأس الخيمة 37 28 90 25

 

الفجيرة 40 29 60 20

العين 42 26 65 10

 

ليوا 46 23 95 10

الرويس 39 25 90 35

 

السلع 41 27 90 40

دلما 37 29 75 50

 

طنب الكبرى 38 30 80 45

طنب الصغرى 38 30 80 45

أبو موسى 38 30 80 50 .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على توقعات الطقس غدا الإثنين في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا