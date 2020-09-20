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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على توقعات الطقس غدا الإثنين في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس بالامارات غدا صحوا بوجه عام، وغائما جزئيا احيانا، ورطبا ليلا وصباح الثلاثاء مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا.
حركة الرياح ..جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحيانا.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:41 والمد الثاني عند 04:17 والجزر الأول عند الساعة 09:14 والجزر الثاني عند الساعة 22:02.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 11:58 والمد الثاني عند الساعة 01:15 والجزر الاول عند الساعة 18:33 والجزرالثاني عند الساعة 06:57.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 40 26 90 25
دبـي 38 28 90 20
الشارقة 39 26 90 25
عجمان 37 28 95 30
أم القيوين 38 24 90 35
رأس الخيمة 37 28 90 25
الفجيرة 40 29 60 20
العين 42 26 65 10
ليوا 46 23 95 10
الرويس 39 25 90 35
السلع 41 27 90 40
دلما 37 29 75 50
طنب الكبرى 38 30 80 45
طنب الصغرى 38 30 80 45
أبو موسى 38 30 80 50 .
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