شكرا لقرائتكم بايدن يطلب من مجلس الشيوخ تأجيل تعيين قاض بالمحكمة العليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طلب المرشح الديموقراطي للرئاسة الاميركية جو بايدن، الأحد، من أعضاء مجلس الشيوخ عدم التصويت على تعيين قاض جديد في المحكمة العليا "قبل أن يكون الاميركيون قد اختاروا رئيسهم".

وقال في مداخلة من فيلادلفيا إن عزم الرئيس دونالد ترمب على تعيين خلف للقاضية روث بادر غينسبورغ التي توفيت الجمعة قبل استحقاق الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر "لا يعدو كونه ممارسة تعسفية للسلطة السياسية"، مضيفا "كان الرئيس واضحا جدا، إنها قضية سلطة بكل بساطة ووضوح".

واضاف نائب الرئيس السابق المتقدم في الاستطلاعات على الصعيد الوطني: "اذا اصر الرئيس ترمب على طرح اسم، على مجلس الشيوخ الا يتحرك قبل ان يكون الاميركيون قد اختاروا رئيسهم المقبل والكونغرس المقبل".

وبلهجة حادة، انتقد بايدن زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لاعلانه "في الساعة التي تلت وفاة" القاضية غينسبورغ أنه سينظم تصويتا على اختيار خلف لها من شأنه الانتقال بالمحكمة العليا الى المعسكر المحافظ، علما ان ماكونيل سبق ان رفض استجواب قاض عينه الرئيس الديموقراطي السابق باراك اوباما العام 2016 بحجة أنه عام انتخابي.

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وتابع بايدن: "لا يمكنهم تغيير موقفهم بعد أربعة أعوام فقط لأن ذلك يخدم مصالحهم".

وقال ايض: "لست ساذجا، لا اخاطب الرئيس ترامب" ولا ماكونيل بل "حفنة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذي يعلمون في قرارة انفسهم ما هو جيد لبلادهم".

واضاف مخاطبا هؤلاء: "احترموا واجباتكم الدستورية، اصغوا الى ضميركم".

وتملك المحكمة العليا الأميركية الكلمة الفصل في كل القضايا الاجتماعية الكبرى التي ينقسم عليها الأميركيون مثل الإجهاض وحقوق الأقليات وحيازة السلاح وعقوبة الإعدام وغيرها. ولهذه المحكمة أيضا الكلمة الفصل في النزاعات الانتخابية، على غرار ما حصل في انتخابات عام 2000 التي انتهت بفوز جورج بوش الابن.

وبموجب الدستور، يختار الرئيس مرشحه ويطرحه على مجلس الشيوخ للمصادقة عليه.

