شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم قنديل: إبراهيم منير أول مرشد خواجة فى تاريخ الإخوان ويبدو أنه الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل: "إن اليوم هو المقاولة الـ 15 التي يسموها بالثورة، وقلت إنه لن يتحرك حجر في مصر"، موضحا أن الإخوان قوة مضادة للثورة. وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، لبرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن خروج الإخوان من مصر هو الخروج الأخير، مشيرا إلى أن إبراهيم منير أول مرشد خواجة في تاريخ الإخوان.

وتابع: "أتحدث عن جماعة تصادف أن مرشدها لأول مرة خارج البلاد وفى وضع الخواجة"، موضحا أن هناك إدراكا متزايدا لدى تركيا أكثر من قطر أن اللعبة انتهت وأن جماعة الإخوان لا يمكن الاعتماد عليها، وآن الأوان في بيعها، مشيرا إلى أن مصر آمنة وفكرة الاستقرار أوسع من الأمن، لم تكن هناك مفاجأة في فكرة أنه لم يحدث شيء اليوم.

واستكمل: "يبدو لى أن إبراهيم منير المرشد الأخير، وحين تصل هذه الجماعة بهذا التاريخ أن تقف بهذا المقاول النصاب الحشاش الذى قال على قناة الجزيرة إنه يتوقع نزول 5 ملايين مصر، وخرجت بالأمس عن حدود الأدب أبشرك سوف ترى غدا 5 ملايين خازوق، وهى كانت وسيلة العثمانيين".