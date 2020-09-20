شكرا لقرائتكم خبر عن باحث سياسي يوضح أسباب دعم قطر للإخوان الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيهاب عمر الباحث السياسى، إن العلاقة بين قطر والإخوان بدأت مع الانقلاب الذى قاده حمد بن خليفة على والده في عام 1995، ومنذ حينها بدأت الدوحة تكثف من تمويلها لجماعة الإخوان لنشر الفوضى في المنطقة.

وأضاف الباحث السياسى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدوحة تدعم جماعات متطرفة في المنطقة وكذلك في أوروبا بهدف أن يكون لقطر زعامة في المنطقة خلال الفترة الراهنة.

ولفت الباحث السياسى، إلى أن قطر لديها مشروع يستهدف تمويل التنظيمات الإرهابية في المنطقة من أجل نشر الفوضى، وتنفيذ أجندات تخريبية في الدول العربية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تمكنت من إخماد هذا المخطط وإفشاله.