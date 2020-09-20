شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تحرير الأهرام العربى عن فشل دعوة الإخوان للتظاهر: زمن الفوضى فى مصر انتهى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال الكشكشى رئيس تحرير مجلة الأهرام العربى، أن فشل دعوات الإخوان التحريضية في 20 سبتمبر، يؤكد أن زمن الفوضى فى مصر قد انتهى، وأن مصر لن تعود للفوضى مرة أخرى، كما أنه يؤكد فشل حملات الأكاذيب الإخوانية.
وقال رئيس تحرير مجلة الأهرام العربى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن الشعب المصرى يرى بعينه حجم الإنجازات الضخمة التي تحققها مصر على أرض الواقع، بجانب عدد المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة.
ولفت رئيس تحرير مجلة الأهرام العربى، إلى أن الإخوان ومموليها يدعون بشكل دائم الفوضى والتدمير والخراب لمحاولة عرقلة المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة المصرية خلال الفترة الراهنة، إلا أن الشعب المصرى يواجه تلك الدعوات بكل قوة.
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