عضو بمجلس الشيوخ يشرح كيف أنقذت إجراءات الإصلاح الاقتصادى مصر من كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ لـ"الخليج 365"، أن هذا المجلس له دور كبير في الحياة السياسية المصرية؛ مشيرا إلى أن تشكيله يؤكد على وجود كفاءات وقامت كبرى تثرى العمل البرلمانى، وتساهم فى استكمال البنيان التشريعى، وأن هناك رؤية يعدها للمساهمة البناءة فى عدد من مشروعات القوانين التى ستحال إلى مجلس الشيوخ، مشيدًا بالخطط بالاستراتيجية التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا بأن هذه الخطط سوف تغير وجه الحياة بمصر.

ووجه رسلان الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير بإنجاز المشروعات القومية الكبرى فى جميع انحاء البلاد، مؤكدًا أن ما شاهده جميع المصريين من مشروعات قومية كبرى افتتحها الرئيس السيسى يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الزعيم البطل الرئيس السيسى تسير فى الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية فى جميع محافظات ومدن مراكز وأحياء وقرى مصر.

ومن ناحيته، قال النائب خالد أبو الوفا: "لولا إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الدولة على مدى السنوات الأخيرة، ما تمكن الاقتصاد المصرى من الوقوف أمام كارثة كورونا"، لافتا إلى أن التجارة المصرية تمثل 70% من الناتج المحلى، مطالبا بتنميتها من خلال تقديم تيسيرات ضريبية.

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وأضاف لـ"الخليج 365": من أهم أولوياتى خلال فترة عضويتي بالشيوخ هو محاربة البيروقراطية والتعقيدات الإدارية، مشيرا إلى أن الدولة خلال آخر خمس سنوات قامت بعمل مجموعة من المناطق الصناعية، لكن عدد منها لم يحقق الهدف المرجو منها والذى تبنته القيادة السياسية بسبب مجموعة من الإجراءات الإدارية العتيقة.