شكرا لقرائتكم خبر عن عماد أديب لتليفزيون الخليج 365: العالم سيعلن الإخوان جماعة إرهابية قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفى عماد أديب، أنه قريبا جدا سيتم اعتبار الإخوان جماعة إرهابية في الولايات المتحدة والدول الأوربية والعالم، مشيرا إلى أنه بعد الانتخابات الأمريكية سيكون هناك تفكير دولي في اعتبار جماعة الاخوان سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الأوروبية جماعة إرهابية وبالتالي البيئة الحاضنة اللي كانت متوفرة في بعض الأماكن لن تكون موجودة، مشيرا إلى أنه إذا شعرت دول مثل تركيا وقطر بالضغط العالمي عليهم فإن أول شيء سيقومون به هو التضحية بجماعة الإخوان.

وأضاف أديب في تصريحات لتليفزيون الخليج 365، أن العالم يمر الآن بقواعد جديدة في صياغة العالم ومتغيرات في المنطقة، مشيرا إلى أن أي جماعة مثل الإخوان تحتاج منطقيا إلى بيئة محلية وبيئة منطقية وأخرى دولة، والثلاثة يكون مرحبين وحاضنين وممولين، وبالنسبة للبيئة المحلية فإن جماعة الإخوان منذ أن تأسست في عهد حسن البنا حتى الآن تعيش أدني مستوياتها في الشعبية.

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وتابع "أديب"، النقطة الثانية فإن البيئة الإقليمية الآن أصحبت ترفض فكرة الإرهاب التكفيري وجماعة الإخوان بعد ما كانت تتباهي أنها جماعة سياسية، ثبت أن يدها ملوثة بالدماء وأصبحت مرتبطة بعمليات إرهابية وتخلق ميلشيات تعمل معها وثبت تعاون لها مع القاعدة وداعش وإيران وتركيا، وبالنسبة للبيئة الدولية فإن العالم أصبحت يعيد النظر تمام في كل الجماعات التي كانت من الممكن أن تفتح الجسور معها، مشيرا إلى أن كانت فاتحه جسور مع داعش، وبعض الدول كانت فاتحه مع القاعدة، وبعد الدول مثل بريطانيا وأمريكا كانوا حاضنين للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، مشيرا إلى أن الكل الآن يعيد التفكير في طبيعة هذه العلاقات لأن طبيعة المتغيرات في العالم لا مكان فيها لفكرة استخدام الدين في السياسية واللجوء إلى الإرهاب التكفيري، والحاضن المحلي أو الإقليمي أو الدولي يضغطون كثيرا على جماعة الإخوان.