شكرا لقرائتكم خبر عن عماد أديب: الشعب متمسك بالرئيس سيسي ويرى فيه أملاً حقيقياً ومستقبلاً أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الكاتب الصحفى عماد أديب على فشل دعوات التظاهر اليوم، قائلا أن جماعة الإخوان عليها أن تعيد التفكير في الطريق التي تفكر بها.

وأكد عماد أديب في تصريحات لتليفزيون الخليج 365، أنه ثبت بما لا يدع مجال للشك أن الشعب المصري يراهن على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن هناك تطور حقيقي واصلاحي يجعل الشعب ليس من ناحية العاطفة ولكن من ناحية المصلحة والواقع ومعايشة الظروف أنه متمسك بهذا الحكم لأنه يرى فيه أمل حقيقي في عالم أفضل وحياة ومستقبل أفضل.

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وتابع: "الشعب يرى أيضا في الرئيس السيسي أنه حاكم له مشاعر دافئة تجاه مواطنين ويبغى الإصلاح ويجعل مصر قطعة من متقدمة في محيطها ودولة تستحق أن تكون رائدة في هذا العالم، وبالتالي على جماعة الإخوان أن تعيد تفكيرها هل ستسمر في محاولة مناطحة الصخر أو حرث البحر، مشيرا إلى أن كل محاولات الإخوان عبارة عن مشروعات مستحيلة، مشيرا إلى أنه لا يتم مناقشة الاخوان في أيدولوجيتهم لأنه ثبت أنه ليس لها مستقبل.