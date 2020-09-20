بالصور.. محافظ دمياط تشهد انطلاق برنامج "الرعاية الصحية لذوي الهمم"

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، مساء اليوم الأحد، ي مركز التعليم المدني بمدينة دمياط الجديدة، فعاليات انطلاق برنامج "الرعاية الصحية لذوي الهمم ومتحدي الإعاقة الذهنية"، والذي تنظمه جمعية الأسر المتآلفة على مدار أربعة أيام.

يشارك في البرنامج إدارات قطاعي الشباب والرياضة، والصحة، فضلاً عن عدد من المراكز الطبية والعلاجية الحكومية والخاصة وأيضًا طلاب الجامعات والمعاهد.

أعربت المحافظ عن تقديرها لتلك الجهود التي تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لذوي الهمم، ومتحدي الإعاقة الذهنية بعدد من التخصصات الطبية، وتقديم العلاج اللازم لهم وكذلك إشراكهم ببعض الأنشطة الترويحية والاجتماعية للأفراد من ذوى الإعاقة الذهنية.

وقالت الدكتورة منال عوض، إن دمياط تعد أول محافظة يجرى فيها تنظيم البرنامج، كما أكدت أن ملف ذوي الإعاقة من أهم الملفات التي توليها القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا، وذلك لكونهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع.​