بعد قليل.. نتيجة تنسيق رياض الأطفال في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:
أعلن الدكتور محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، الانتهاء من رفع نتيجة تنسيق رياض الأطفال للمدارس.
وأكد عطية لـ"الخليج 365"، أنه سيتم إتاحة نتيجة تنسيق رياض الأطفال على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بعد قليل.
ويمكن الاستعلام عن النتيجة بالرقم القومى للطالب، على الرابط التالي:
https://www.cairomoe.net/kg
يذكر أن العام الدراسي الجديد سيبدأ 17 أكتوبر المقبل، وسط إجراءات احترازية مشددة حفاظًا على الطلاب من فيروس كورونا.
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