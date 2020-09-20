الأعلى للأزهر يوافق على تحويل فصول التربية الرياضية للبنات بالخانكة إلى كلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

وافق المجلس الأعلى للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في اجتماعه الذي عقد الأسبوع الماضي، على تحويل فصول التربية الرياضية للبنات بالخانكة إلى كلية، وفصلها عن كلية البنين بمدينة نصر.

كان الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، تقدم بطلب للمجلس الأعلى للأزهر، للموافقة على تحويل فصول كلية التربية الرياضية للبنات بالخانكة إلى كلية مستقلة.

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وبدأت الدراسة بكلية التربية للبنات بجامعة الأزهر بالخانكة منذ ثلاث سنوات، وكانت تتبع لكلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة.

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