العراق: سقوط صاروخ "كاتيوشا" في محيط مطار بغداد الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، مساء اليوم الأحد، سقوط صاروخ من نوع "كاتيوشا" في محيط مطار بغداد الدولي غربي العاصمة العراقية، وذلك دون وقوع خسائر.

وأوضحت السلطات الأمنية - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية - أن الصاروخ أُطلِق من منطقة أبو غريب غربي العاصمة بغداد، وذلك دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

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