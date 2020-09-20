رئيس جامعة طنطا: منحة مجانية بالتعاون مع وزارة الاتصالات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن الدكتور عماد عتمان القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، عن منحة مجانية لبرنامج "InnovEgypt" لطلاب الجامعة وخريجيها بكليات الهندسة والتجارة وكلية الحاسبات والمعلومات وعلوم الحاسب الآلي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

قال الدكتور عماد عتمان، إن المنحة تأتي في إطار حرص جامعة طنطا على تنمية قدرات طلابها وتشجيع التفوق ورعاية المواهب الطلابية وتهيئة مناخ محفز على الإبداع والابتكار والريادة العلمية لطلابها، كما يتيح البرنامج فرصة للاشتراك في مسابقة "ideathon" والحصول على جوائز مجموعها 360 ألف جنيه.

وأضاف أن المنح تمكن الطالبَ من مواصلة مسيرته الدراسية، وتعزز من قدرته على مواصلته لدراسته الجامعية، مؤكدًا أن المتدربين بعد انتهاء التدريب يحصلون على شهادة معتمده من مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومدة الدراسة بالبرنامج 30 ساعة، 16 ساعة تدريب تفاعلي (4 ساعات/ 4 أيام).