اليونيسف : بسبب "كورونا"، 150 مليون طفلٍ إضافي في دائرة الفقر

أظهر تقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن تفشي جائحة كورونا جعل 150 مليون طفل إضافي حول العالم في دائرة الفقر.

وذكرت المنظمة أنه منذ بداية الجائحة هناك زيادة بنسبة 15% في عدد الأطفال الذين يعيشون في حرمان في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، ما يرفع العدد الإجمالي إلى نحو 1.2 مليار طفل.

وأشار التقرير إلى أن أكثر أطفال العالم فقرا يزدادون فقرا، وحذر من أنه من المحتمل أن يتدهور الوضع بشكل أكبر في الأشهر المقبلة .