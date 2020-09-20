أوروبا / نحو فرض قيودٍ جديدة بسبب تفشي فيروس "كورونا"

تستعد أجزاء كبيرة من أوروبا اليوم الجمعة، لفرض قيود جديدة واسعة النطاق للحد من تفشي فيروس كورونا بعدما حذّرت منظمة الصحة العالمية من انتقال العدوى بمعدلات "مقلقة" في القارة، وفق ما نقلته وكالة "فرانس براس".

ففي فرنسا أعلن وزير الصحة أوليفيه فيران أنه سيتم فرض قواعد جديدة في مدينتي" ليون" "ونيس" بحلول يوم غد السبت، بعدما فرضت السلطات قيودا جديدة على التجمعات هذا الأسبوع في" بوردو" و"مرسيليا".

وفي بريطانيا لن يُسمح لنحو مليوني شخص في شمال إنجلترا، بما في ذلك "نيوكاسل" و"ساندرلاند" بلقاء أشخاص غير أولئك الذين يعيشون معهم. كذلك، سيحظر التنقل بين الطاولات في الحانات في حين سيكون على الأماكن الترفيهية إغلاق أبوابها بحلول الساعة العاشرة مساء.

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ودعت العاصمة الإسبانية مدريد حيث يتفشى الفيروس، إلى تحرّك "حاسم" من قبل الحكومة المركزية، التي يتوقع أن تكشف اليوم عن سلسلة تدابير جديدة.

وحذّر المسؤولون في مدريد من أن نظام الرعاية الصحية في المنطقة يتعرّض لضغط متزايد بسبب تزايد الإصابات بكورونا.