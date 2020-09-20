السراج يعارض الصفقة النفطية مع حفتر

أعلنت وكالة "أسوشيتد برس" أن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج أبدى معارضته للاتفاق المتوصل إليه مع قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر بشأن استئناف إنتاج النفط في البلاد، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين ليبيين قولهم أمس السبت أن السراج، رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات،

لن يدعم الصفقة التي تتيح إنهاء الحصار المستمر منذ أشهر على القطاع النفطي في البلاد.

وقال مسؤول في مكتب السراج طلب عدم الكشف عن اسمه للوكالة: "رئيس الوزراء لم يعط موافقته للنسخة النهائية من الصفقة".

وذكرت الوكالة أن نائب السراج، أحمد معيتيق، تفاوض على الصفقة

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غالبا مع نجل قائد "الجيش الوطني"، خالد حفتر، وراء الأبواب المغلقة، وأصبحت نسختها النهائية مفاجأة لكثيرين في ليبيا.

وأعلنت قوات حفتر الجمعة عن استئناف إنتاج وتصدير النفط في البلاد، بموجب الاتفاق المبرم خلال مفاوضات ليبية-ليبية بمشاركة معيتيق.

وقررت المؤسسة الوطنية للنفط أمس رفع حالة "القوة القاهرة" عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة الخالية من تواجد جماعات مسلحة.

من جانبه، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، عن رفضه للاتفاق وطالب السراج بفتح تحقيق مع أي جهة لديها علاقة معه.