الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل من المملكة إلى سوريا

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، عن إحباط محاولة تسلل شخص من الأراضي الأردنية إلى سوريا، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان أصدرته

عبر موقعها الرسمي على لسان مصدر عسكري، إن "المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، أمس السبت، على إحدى واجهاتها، محاولة تسلل شخص من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية".

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وبين المصدر أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات الأمنية المختصة".

وأضاف المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب بهدف حماية المواطن وأمن الحدود للمملكة الأردنية الهاشمية".