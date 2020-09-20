مقتل عنصر من "حماس" بانهيار نفق في غزة

لقي مواطن فلسطيني حتفه وأصيب أربعة آخرون اليوم الأحد إثر انهيار نفق تابع لحركة "حماس" في قطاع غزة، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.

وأكدت مصادر فلسطينية محلية، نقل المتوفي و4

إصابات إحداها حرجة، جراء انهيار النفق شمال قطاع غزة.

فيما نعت "كتائب القسام"، "الشهيد خليل لبد، إذ توفي وهو يعمل في نخبة لواء

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الشمال، بمهمة جهادية".

هذا ولم تعلن وزارة الصحة في غزة حتى اللحظة عن وصول المتوفي أو المصابين إلى مستشفياتها في شمال القطاع.

يشار إلى أن عددًا من مقاتلي القسام لقوا حتفهم خلال السنوات السابقة في انهيار الأنفاق وتطلق حماس عليهم "شهداء الإعداد".