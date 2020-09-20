السعودية تتسلم زوارق اعتراضية فرنسية

أعلنت القوات البحرية السعودية، اليوم الأحد، عن تسلمها زوارق اعتراضية من نوع "HSI32" الفرنسية، وذلك ضمن اتفاقية موقعة مع شركة CMN الفرنسية، وفقًا لما نشره موقع روسيا اليوم.
ورعى قائد القوات البحرية الملكية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، حفلتسليم واستلام الدفعة الثانية والثالثة من مشروع الزوارق الاعتراضية الفرنسية السريعة من طراز "HSI32"، في المنطقة الشرقية بالمملكة.
وتشير وزارة الدفاع السعودية إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون المشترك بين المملكةوجمهورية فرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري.
وحسب الدفاع السعودية، فقد اشتملت الاتفاقية الموقعة مع شركة CMN الفرنسية، على تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع "HSI32"، جزء منها يصنع في فرنسا والجزء الآخر في المملكة ضمن برنامج نقل التقنية، "حيث تعد هذه الزوارق من أحدث الزوارق الاعتراضية البحرية السريعة في العالم".
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